Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе

Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе. Речь идет о метеорном потоке Персеиды. По словам астрономов, он начался ещё в середине июля, но пик явления для наблюдения в России наступит в ночь с 12 на 13 августа.

Особенно хорошо метеорный поток будет просматриваться в Нижегородской области.

"Если выйти на улицу, можно будет наблюдать на небе за светящимися метеоритами, или падающими "звёздами". Их интенсивность в это время составит 100-150 небесных тел в час. В другие дни — одна-две "звезды" в час", — пишет newsnn.ru.

Падение самых крупных метеоров продлится всего несколько секунд, но именно они оставят в небе яркие "хвосты", которые можно будет наблюдать ещё некоторое время. Сам же поток Персеиды растянется до 24 августа.