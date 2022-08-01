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Мария Максакова встала на защиту Галкина: "Нашёл в себе силы сделать выводы"

Общество

Оперная певица Мария Максакова раскритиковала Филиппа Киркорова и прониклась сочувствием к Максиму Галкину.

Максакова негативно отозвалась о Филиппе Киркорове, который недавно посетил раненых участников спецоперации на Украине в крымском госпитале.

При этом певица заступилась за супруга Аллы Пугачёвой.

"Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы", — выразила свою позицию 45-летняя артистка в одном из интервью.

Ранее Максим Галкин объяснил, почему не возвращается в Россию. Шоумен рассказал, что на родине ему не дают работать власти. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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