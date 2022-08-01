Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"

Правозащитник Борис Альтшулер в беседе с Pravda.Ru раскритиковал законопроект о запрете усыновления сирот из РФ гражданами недружественных стран. В Госдуме не думают о детях, считает он.

Председатель Правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер объяснил, что нельзя приносить детей в жертву политике.

"Дружественная страна или недружественная — это политика, это чистая политика. А ребёнок живой, и те живые граждане "недружественных" стран, которые, может быть, совсем не являются недружественными к России эти граждане… Это коллективное наказание детей, которые могли бы быть усыновлены, а останутся не усыновлены", — выразил своё мнение борец за права детей.

Альтшулер напомнил, что иностранцы часто усыновляют тяжело больных детей, у которых нет никаких шансов в России оказаться в семье.

"Им один путь — детский дом-интернат для детей-инвалидов и потом этот чудовищный страшный психоневрологический интернат. Такие интернаты остались только в России. Их нет больше нигде в мире. Такие "склады" человеческого мяса, где просто ни развития ничего, ни нормальной жизни", — сказал правозащитник.

Он считает, что народные избранники обрекают детей "на ужас".

"Этих детей оставляют в адских условиях", — уверен эксперт.

Альтшулер напомнил про "закон Димы Яковлева", после принятия которого усыновлять российских детей запретили гражданам США.

"Это было очень страшно, когда действительно довольно много детей уже готовых к усыновлению в Штаты — вдруг нельзя. Придрались совершенно к одному случаю", — выразил своё мнение глава общественной организации "Право ребёнка".

Правозащитник призвал депутатов самим усыновлять детей-инвалидов.

"Детей приносят в жертву политическим интересам, политическим соображениям, это совершенно безнравственно", — сказал Альтшулер.

Ранее сообщалось, что россияне готовы брать в семьи детей-сирот из Донбасса. Председатель Союза приемных родителей Наталья Городиская объяснила, какие сложности ждут усыновителей сирот из "горячей точки".