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Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии

Общество

Украинский журналист Дмитрий Гордон* увидел в словах Ксении Собчак намёк на отравление Анатолия Чубайса. Собчак поспешила объяснить, что намёков не делала.

Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии

Гордону показалось, что Ксения Анатольевна якобы дала намёк на то, что болезнь Чубайса вызвана отравлением.

"Версия об отравлении, на которую прозрачно намекала Ксения Собчак ("комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты") пока не подтвердилась", — написал украинский журналист в своём микроблоге.

Собчак объяснила Гордону, что он неправильно истолковал её слова.

"Я ни на что не намекала, я передала дословно разговор с Авдотьей, с её разрешения. Сейчас Анатолий Борисович проходит курс лечения. Транспортировка в таком состоянии на текущий момент никуда не возможна. Никто никаких версий не выдвигает вообще — только сообщают о произошедшем", — написала Ксения в ответ на высказывание коллеги из Украины.

Reuters сообщает, что Чубайс проходит курс интенсивной терапии, так как страдает редким иммунным заболеванием, поражающим нервную систему.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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