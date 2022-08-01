В ХМАО зафиксирован бум запросов на проституток. Сургут лидирует по ценнику

Повышенный спрос на "жриц любви" отмечается в Югре. Жители Сургута чаще всего пользовались поиском услуг проституток в Сети. Согласно информации Yandex Wordstat, подобный запрос делали 71 тысячу раз. Второе место занял Нижневартовск, там искали "ночных бабочек" 19 тысяч раз.

В социальных сетях пользователи шутят, что древнейшая профессия становится дефицитной в Ханты-Мансийске и делятся подробностями, пишет muksun. fm:

"У нас их мало. Знаю, что на шахматную олимпиаду привозили автобус с Сургута".

Если верить данным Сети, самые дешёвые услуги проституток отмечаются в Сургуте. За час работы они берут одну тысячу рублей. Тогда как Ханты-Мансийск считается самым дорогим городом по ценнику — пять тысяч рублей просят представительницы древней профессии за свои услуги.