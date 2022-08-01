Путин высказался о ядерной войне: "Не должна быть развязана"

Владимир Путин выступил выступил с речью на тему ядерной угрозы.

Президент России обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция была организована в США.

Лидер РФ признал, что в ядерной войне не может быть победителей.

"Она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — сказал Путин.

В Стокгольмском институте исследования проблем мира считают, что планета ещё никогда со времен холодной войны не была так близка к ядерному противостоянию.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если не остановится конфликт на Украине, начнётся ядерная война.