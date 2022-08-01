Владимир Путин выступил выступил с речью на тему ядерной угрозы.
Президент России обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция была организована в США.
Лидер РФ признал, что в ядерной войне не может быть победителей.
"Она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — сказал Путин.
В Стокгольмском институте исследования проблем мира считают, что планета ещё никогда со времен холодной войны не была так близка к ядерному противостоянию.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если не остановится конфликт на Украине, начнётся ядерная война.
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