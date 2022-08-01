Эксперт рекомендует отказаться от пластиковых банковских карт в пользу цифровых

Безопасно ли носить банковские карты в чехле телефона и как не попасться на уловки мошенников, рассказал Pravda.Ru специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт отметил, что злоумышленники могут бесконтактно прикоснуться к карте и узнать необходимые реквизиты, поэтому не стоит хранить карты в телефоне. Также программист подчеркнул, что есть специальные чехлы, которые не позволяют считать NFC-метку.

Однако самым лучшим способом защитить свои деньги от мошенников программист считает отказ от пластиковых карт в пользу цифровых с помощью приложения Mir Pay.

"Тем более мы должны прогрессировать, а не отставать. Зачем использовать пластик, когда есть способ оплаты с помощью смартфона?", — заключил собеседник Pravda.Ru.