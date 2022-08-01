Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться

В разгар летнего сезона заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук в Институте водных проблем РАН Михаил Болгов в комментарии Pravda.Ru рассказал, на что необходимо обратить внимание отдыхающим, которые собрались освежиться в воде.

Так, по словам эксперта, прежде всего необходимо осмотреть место для купания на предмет того, чтобы там не было бурного течения, грязи, свалки, где легко можно поранить ногу или еще что-нибудь.

Завлабораторией отметил, лучше всего в жаркий день принимать водные процедуры в водоёмах с табличкой, разрешающей купание в этом месте.

"У нас есть организация Санэпиднадзор, как она сейчас называется, и она обязана на всех городских пляжах отбирать время от времени пробу воды на санитарную обстановку и делать вывод, можно купаться или нельзя, поскольку для каждой деятельности есть свои виды ограничений по химическому и бактериологическому загрязнению водоемов", — пояснил он.

Что касается речек, озёр в деревнях, Болгов советует ориентироваться на местное население, которое наверняка в курсе, есть ли там навозохранилище или выброс от какого-то предприятия.

"Обычно вода всё-таки в такого рода водоемах не содержит каких-то ядовитых химических веществ, иначе бы там все давно сдохло. Нормальный водоем с кувшинками, с другими растительностями вполне пригоден для купания", — рассказал он.

Собеседник Pravda.Ru рекомендует избегать попадания в рот воды из водоёма, а также прудов с цветущей ряской, потому как именно она является индикатором того, что процесс эвтрофикации уже пошел, говоря простыми словами, ухудшается качество воды из-за избыточного поступления в водоем так называемых биогенных элементов, в первую очередь соединений азота и фосфора.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае из 15 объектов санитарно-эпидемиологическим нормам соответствует только один водоём.