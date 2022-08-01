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Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться

Общество

В разгар летнего сезона заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук в Институте водных проблем РАН Михаил Болгов в комментарии Pravda.Ru рассказал, на что необходимо обратить внимание отдыхающим, которые собрались освежиться в воде.

Эксперт рассказал, в каких водоемах безопасно купаться

Так, по словам эксперта, прежде всего необходимо осмотреть место для купания на предмет того, чтобы там не было бурного течения, грязи, свалки, где легко можно поранить ногу или еще что-нибудь.

Завлабораторией отметил, лучше всего в жаркий день принимать водные процедуры в водоёмах с табличкой, разрешающей купание в этом месте.

"У нас есть организация Санэпиднадзор, как она сейчас называется, и она обязана на всех городских пляжах отбирать время от времени пробу воды на санитарную обстановку и делать вывод, можно купаться или нельзя, поскольку для каждой деятельности есть свои виды ограничений по химическому и бактериологическому загрязнению водоемов", — пояснил он.

Что касается речек, озёр в деревнях, Болгов советует ориентироваться на местное население, которое наверняка в курсе, есть ли там навозохранилище или выброс от какого-то предприятия.

"Обычно вода всё-таки в такого рода водоемах не содержит каких-то ядовитых химических веществ, иначе бы там все давно сдохло. Нормальный водоем с кувшинками, с другими растительностями вполне пригоден для купания", — рассказал он.

Собеседник Pravda.Ru рекомендует избегать попадания в рот воды из водоёма, а также прудов с цветущей ряской, потому как именно она является индикатором того, что процесс эвтрофикации уже пошел, говоря простыми словами, ухудшается качество воды из-за избыточного поступления в водоем так называемых биогенных элементов, в первую очередь соединений азота и фосфора.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае из 15 объектов санитарно-эпидемиологическим нормам соответствует только один водоём.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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