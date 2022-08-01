Станислав Садальский вспомнил, за какие высказывания о ДНР и ЛНР ненавидели писателя и политика Эдуарда Лимонова.
Станислав Садальский вспомнил, за какие высказывания о ДНР и ЛНР ненавидели писателя Эдуарда Лимонова.
Актёр рассказал о позиции писателя и политика Лимонова по поводу ситуации в Донбассе.
"Лимонов умолял почти 8 лет назад правительство РФ — признайте быстрее ДНР и ЛНР. Эдуарда за это ненавидели", — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.
Писатель, по воспоминаниям Садальского, предупреждал об угрозе отказа на Украине от всего русского.
Рассказал Садальский и о том, что Эдуард Лимонов говорил о митингах.
"Люди хотят провести просто митинг. "Согласовывать" по Конституции не нужно
— уведомление — далее власти должны обеспечить порядок и прочее. Понятия "неразрешенный митинг" тоже не существует — загляните в Основной Закон РФ", — приводит слова писателя заслуженный артист РСФСР.
Актёр охарактеризовал покойного Эдуарда Лимонова, как смелого до безрассудства человека, который режет правду-матку всем в глаза.
Ранее Садальский рассказал, как его знакомого на въезде в Латвии заставили осудить спецоперацию на Украине.
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