Станислав Садальский рассказал о необычных способах охлаждения в жару, которые практиковала народная артистка СССР Нонна Мордюкова, когда не было кондиционеров.
Садальский вспомнил, каким образом Нонна Мордюкова советовала справляться с жарой.
"Нужно намочить платок в холодной воде и положить на сгиб руки — это приносит сумасшедшее облегчение. А еще носить хрустальные бусы, тоже помогает!" — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.
70-летний актёр взял на вооружение некоторые советы Нонны Викторовны.
"Бусы носить не буду, а вот про платок идея отличная, пробовал, помогает. Правда, ненадолго", — поделился своим опытом заслуженный артист РСФСР.
Ранее Садальский пожаловался на рост банковских тарифов. Он считает, что такие меры направлены на то, чтобы "лишнюю копейку с пенсионера стащить".
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