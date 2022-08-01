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Садальский дал советы по борьбе с жарой от Мордюковой: "Носить хрустальные бусы"

Общество

Станислав Садальский рассказал о необычных способах охлаждения в жару, которые практиковала народная артистка СССР Нонна Мордюкова, когда не было кондиционеров.

Садальский дал советы по борьбе с жарой от Мордюковой: "Носить хрустальные бусы"

Садальский вспомнил, каким образом Нонна Мордюкова советовала справляться с жарой.

"Нужно намочить платок в холодной воде и положить на сгиб руки — это приносит сумасшедшее облегчение. А еще носить хрустальные бусы, тоже помогает!" — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.

70-летний актёр взял на вооружение некоторые советы Нонны Викторовны.

"Бусы носить не буду, а вот про платок идея отличная, пробовал, помогает. Правда, ненадолго", — поделился своим опытом заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский пожаловался на рост банковских тарифов. Он считает, что такие меры направлены на то, чтобы "лишнюю копейку с пенсионера стащить".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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