Психологи выявили связь между умом, безграмотностью и постами в соцсетях

Психологи рекомендуют не делать выводы об интеллекте человека по манере его письма и совершенным ошибкам. Но тексты говорят о человеке достаточно, чтобы составить о нем свое мнение.

Тем более что в настоящее время люди пишут больше, чем раньше, Жизнь сегодня вообще определяется словами — это и посты и комментарии в соцсетях, и электронные письма, и сообщения в мессенджерах и т. д.

Допустив грамматическую ошибку, мы обрекаем себя на пренебрежительное отношение, так как собеседники, скорее всего, ее заметят и сделают вывод об интеллектуальных характеристиках автора письма. Особенно на рынке труда.

Как сообщили "НГ" учёные, ошибки в резюме могут влиять на вероятность приема на работу. А опечатки и грамматические ошибки в новостях вообще ставят под вопрос их качество и информативность. И профессиональную пригодность автора в том числе.

Пару лет назад исследователи из РАО попытались сначала выяснить, что в тексте могло бы явиться признаком недостаточного интеллекта автора.

Участников исследования просили написать эссе на свободную тему, а затем ответить на вопрос, чем бы отличался подобный текст, написанный менее интеллектуально развитым человеком.

Выяснилось, что худшим грехом являются именно ошибки в тексте. Их наличие чаще всего портит впечатление об авторе текста. Хотя многие очень умные люди писали и пишут крайне неграмотно…

Было проведено исследование все с тем же эссе, но написанными с ошибками уровня средней школы.

Сюда входили:

проблемы с "-тся/-ться" в глаголах,

слитное/раздельное написание слов и частиц,

написание корневых гласных и согласных

ряд пунктуационных ошибок.

Тексты выдавались к прочтению с просьбой оценить "интеллект" и "ум" каждого автора текста с помощью специальных вопросов по шкале от 1 до 10. Оценивать предлагалось именно свое мнение об авторах, пишущих "не идеально".

Ответы показали, что наличие ошибок в текстах действительно резко снижает общее впечатление об интеллекте их авторов.

Хотя данный эффект, как отмечают учёные, выражен не так ярко, поскольку количество ошибок не превышало средние данные по меркам школьных критериев.

В соцмедиа, кстати, уже опубликовали список самых частых ошибок в соцсетях и чатах - с юмористическим разбором каждой.

Вот его часть:

"Алегархи". Это смесь аллигатора (крокодила) и олигарха? Нет такого слова, есть просто "олигархи" "Тринога". Хоть у этого гадского устройства и три "ноги", но пишется — трЕнога "Со школы, с Москвы, с аэропорта". Если вы не прыгаете оттуда, нет никакого "с", есть "ИЗ" "На районе, на магазине". Если вы не оседлали район, магазин или чужого мужа, то не "на", а "в". Исключение — "на Украине" (потому что "на окраине Империи") Нет слова "ложить", есть слово "класть". В "прИделах" (в смысле "в рамках чего либо") не бывает, есть в прЕделах.

Просто запомните "ЗагАраживать". Хотя и хочется использовать проверочное слово "гараж", но правильно пишется загОраживать. Потому, что проверочное слово — гора, она выше гаража СимпОтичный. Ой, проверочные слова знаем, поэтому "типа от слова симпОтный". Нет уж, проверочное слово — симпАтия, поэтому — симпАтичный. "Ихний". Нет такого слова, также, как и нет егойный, евойный и твоёшный. Только "их". ЕдЕница — это жесть, правильно — едИница, от слова "единые" Нет слова "Зделать" (разве что "заделать" — дыру или ребенка). Многим людям привычно произносить это слово как "зделать", но пишется не так, как слышится. "КООрдинально". Как и почему слово "кардинально" превратилось в этого монстра — нет ответа. "Координаты" и правильное "кАрдинально" — разные слова. "До белого колена" — нет такого в русском языке. Каление — это когда металл нагревают, а он от этого светится красным, жёлтым или белым. Если белым — значит, вы его довели. А колено здесь не при чем. "Скрипя сердцем". Сердце — это не телега и даже не потёртое седло, скрипеть там особо нечему. А вот "разбиться на кусочки" оно вполне может — так что скрепим его понадёжнее и запомним, что правильный вариант — скрепя.

Интеллектуальные способности сегодня считываются и по другим параметрам.

Например, некоторые исследовательские структуры считают, что вопрос предпочтений в использовании смартфонов является показательным.

Мол, Android для бедных и глупых, iPhone — для умных и обеспеченных. И чем умнее человек — тем вероятнее, что в его кармане или сумке лежит не дешевый прошлогодний "ведроид", а новенький "яблокофон". Как говорится — иначе почему ты такой бедный, если такой умный?

И это — не интернет-шутка и не пранк — серьезные проекты Chitika и CNN Money выяснили, что владельцы iPhone умнее обладателей смартфонов с операционной системой Android. Эти данные подтвердили исследования Ladbrokes, опубликованные всемирно известной Daily Mail.