Психологи рекомендуют не делать выводы об интеллекте человека по манере его письма и совершенным ошибкам. Но тексты говорят о человеке достаточно, чтобы составить о нем свое мнение.
Тем более что в настоящее время люди пишут больше, чем раньше, Жизнь сегодня вообще определяется словами — это и посты и комментарии в соцсетях, и электронные письма, и сообщения в мессенджерах и т. д.
Допустив грамматическую ошибку, мы обрекаем себя на пренебрежительное отношение, так как собеседники, скорее всего, ее заметят и сделают вывод об интеллектуальных характеристиках автора письма. Особенно на рынке труда.
Как сообщили "НГ" учёные, ошибки в резюме могут влиять на вероятность приема на работу. А опечатки и грамматические ошибки в новостях вообще ставят под вопрос их качество и информативность. И профессиональную пригодность автора в том числе.
Пару лет назад исследователи из РАО попытались сначала выяснить, что в тексте могло бы явиться признаком недостаточного интеллекта автора.
Участников исследования просили написать эссе на свободную тему, а затем ответить на вопрос, чем бы отличался подобный текст, написанный менее интеллектуально развитым человеком.
Выяснилось, что худшим грехом являются именно ошибки в тексте. Их наличие чаще всего портит впечатление об авторе текста. Хотя многие очень умные люди писали и пишут крайне неграмотно…
Было проведено исследование все с тем же эссе, но написанными с ошибками уровня средней школы.
Сюда входили:
Тексты выдавались к прочтению с просьбой оценить "интеллект" и "ум" каждого автора текста с помощью специальных вопросов по шкале от 1 до 10. Оценивать предлагалось именно свое мнение об авторах, пишущих "не идеально".
Ответы показали, что наличие ошибок в текстах действительно резко снижает общее впечатление об интеллекте их авторов.
Хотя данный эффект, как отмечают учёные, выражен не так ярко, поскольку количество ошибок не превышало средние данные по меркам школьных критериев.
В соцмедиа, кстати, уже опубликовали список самых частых ошибок в соцсетях и чатах - с юмористическим разбором каждой.
Вот его часть:
Интеллектуальные способности сегодня считываются и по другим параметрам.
Например, некоторые исследовательские структуры считают, что вопрос предпочтений в использовании смартфонов является показательным.
Мол, Android для бедных и глупых, iPhone — для умных и обеспеченных. И чем умнее человек — тем вероятнее, что в его кармане или сумке лежит не дешевый прошлогодний "ведроид", а новенький "яблокофон". Как говорится — иначе почему ты такой бедный, если такой умный?
И это — не интернет-шутка и не пранк — серьезные проекты Chitika и CNN Money выяснили, что владельцы iPhone умнее обладателей смартфонов с операционной системой Android. Эти данные подтвердили исследования Ladbrokes, опубликованные всемирно известной Daily Mail.
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