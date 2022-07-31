Алла Пугачёва с семьёй выбежала на улицу, чтобы наблюдать необычное природное явление в небе над Юрмалой. Примадонна решила, что небеса посылают какой-то знак.
Максим Галкин опубликовал в своём микроблоге видео. На кадрах дети звёздной четы показывают пальцем на небо и восклицают от удивления.
Гарри указал на переливающееся оранжевыми, жёлтыми и розовыми цветами небо. Оттенки неба менялись и ярко вспыхивали на закате.
"Это что такое вообще?" — искренней удивлялся мальчик.
За кадром Алла Борисовна дала пояснение наследнику.
"Большая редкость. Это знак небес", — сказала народная артистка СССР.
Ранее Максим Галкин в Латвии снял на видео Аллу Пугачёву и восхитился её натуральной красотой без фотошопа.
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