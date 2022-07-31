Чулпан Хаматова покинула Латвию ради работы в Голливуде

Чулпан Хаматова решила попытать счастье в Голливуде. В США актриса, по информации СМИ, намерена получить грин-карту, дающую право на трудоустройство в США.

Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

"Люди уезжали из России и в жирненькие нулевые. Это вообще нормально для российских артистов — зарабатывать чуть тут, а потом уезжать в США (лет тридцать уже такой практики)", — пишут авторы Telegram-канала "Модные хроники Злой Киски".

В Telegram-канале "Небожена" сообщается, что Хаматова с помощью нанятого агента пытается найти работу на "Фабрике грёз" в США.

Ранее актриса Чулпан Хаматова рассказала, что вынашивала планы эмиграции задолго до того, как началась спецоперация на Украине.