Чулпан Хаматова призналась, что готовилась к побегу из РФ задолго до СВО

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что вынашивала планы эмиграции задолго до того, как началась спецоперация на Украине.

Звезда театра и кино призналась, что подготовила "пути к отступлению". Для того, чтобы переезд в другую страну был максимально гладким, она обзавелась в Латвии недвижимостью.

Первые мысли об эмиграции посетили актрису, по её собственному признанию, в 2012 году. Актриса тогда стала подозревать, что ситуация в России будет становиться "всё хуже". Запасным вариантом для неё стала одна из стран Балтии.

"Латвия даёт вид на жительство, если ты купишь землю. Я купила землю и через несколько лет даже построила дом, чего от себя никак не ожидала. Так получилось, что это было дешевле всего. И это то, что я могла себе позволить", — рассказала Хаматова в интервью на YouTube-канале RusDelfi.

Актриса отметила, что не собирается больше приобретать жильё. Такой вывод она сделала, исходя из собственного негативного опыта, так как ей пришлось расстаться с московской квартирой, чтобы "выдрать все корни".

"Не знаешь, как повернется жизнь", — сказала Хаматова.

Ранее актриса рассказала, что её доходы в рижском театре не идут ни в какое сравнение с гонорарами, которые она получала в Москве. Уровень жизни актрисы заметно снизился после того, как она обосновалась в Латвии.