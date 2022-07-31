Концерт Максима Галкина в Турции оказался под угрозой срыва из-за намерений некоторых зрителей запустить в шоумена яйцами. Охрана концертного зала предприняла меры для защиты артиста.
Чтобы избежать неприятностей, организаторы отобрали у публики бутылки с водой. Такие действия зрителям не понравились, так как в условиях жары их мучила жажда.
Продюсер Сергей Лавров объяснил, что Максим Галкин не виноват в происшедшем, так как решение всегда в таких случаях принимает администрация концертной площадки.
"Это такая система безопасности, и тут все не от Галкина зависит. Здесь нужно обвинять организаторов, которые проводят концерт. На многих площадках отбирают бутылки, и ничего поделать не можешь. А если бы зрители хотели, чтобы что-то прилетело, закидали бы помидорами или яйцами тухлыми", — цитирует слова деятеля шоу-бизнеса издание Blitz+.
Максиму Галкину удаётся избежать расправ. Несмотря на то, что большая часть публики за рубежом, относится к юмористу благосклонно, находятся недоброжелатели, которые пытаются отомстить супругу Аллы Пугачёвой за то, что он осуждает проведение спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин, оказавшись в лесной чащобе, дал волю эмоциям и от души повыл.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.