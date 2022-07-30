Максим Галкин забрался в лес, чтобы от души повыть

Максим Галкин заехал в лес, чтобы хорошенько прокричаться. Шоумен, оказавшись в лесной чащобе, дал волю эмоциям и от души повыл.

Галкин с сыном Гарри отправились в лес на велосипедах. Как только супруг Аллы Пугачёвой оказался в безлюдном сосновом лесу, он позволил себе покричать. Артист оценил прекрасную акустику лесного массива. Пародист немного погавкал, а затем решил изобразить звонкий вой.

"В таком лесу, Гарри, хорошо изображать волков", — сказал шоумен и залился отчаянным воем, словно дикий койот.

Гарри посмеялся над пародией отца, снимая вой родителя на смартфон.

Ранее Максим Галкин в социальных сетях вступил в полемику с интернет-пользователями, которые атаковали его требованиями вернуть на родину Аллу Пугачёву.