Максим Галкин заехал в лес, чтобы хорошенько прокричаться. Шоумен, оказавшись в лесной чащобе, дал волю эмоциям и от души повыл.
Галкин с сыном Гарри отправились в лес на велосипедах. Как только супруг Аллы Пугачёвой оказался в безлюдном сосновом лесу, он позволил себе покричать. Артист оценил прекрасную акустику лесного массива. Пародист немного погавкал, а затем решил изобразить звонкий вой.
"В таком лесу, Гарри, хорошо изображать волков", — сказал шоумен и залился отчаянным воем, словно дикий койот.
Гарри посмеялся над пародией отца, снимая вой родителя на смартфон.
Ранее Максим Галкин в социальных сетях вступил в полемику с интернет-пользователями, которые атаковали его требованиями вернуть на родину Аллу Пугачёву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.