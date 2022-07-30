Консул Норвегии призналась в ненависти к русским в отеле Мурманска

Депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко высказалась о поведении представителя Норвегии Элисабет Эллингсен, которая призналась в ненависти к русским во время скандала в отеле Мурманска.

Недовольство сервисом мурманской гостиницы обернулось скандалом, в котором увидели прямую русофобию. Норвежский дипломат Элисабет Эллингсен пожаловалась на недостаточно хорошо убранный номер в отеле.

"Я не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как", — сказала гость из Норвегии.

Кульминацией истерики стал выкрик: "Я ненавижу русских!"

Депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко отреагировала на слова консула. Она увидела в поведении иностранки отсутствие этики и воспитанности.

"Если представитель западной страны, находящийся в России, в Мурманской области, позволяет себе такого рода высказывания, это говорит о культуре и воспитанности. К сожалению, это какие-то недалёкие взгляды. Я не думаю, что там, где находилась эта странная женщина, было грязно. Чувство такта, выдержанности у чиновника такого уровня должно быть на высоте", — цитирует слова депутата издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что Норвегия и Россия урегулировали спор о транзите на Шпицберген.