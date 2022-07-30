Богомолов закружил в танце очаровательную блондинку: спойлер — это не Собчак

Режиссёр Константин Богомолов исполнил красивый танец с миниатюрной светловолосой девушкой. Ксения Собчак, вероятно, опять узнает о танце мужа из новостей.

Богомолов опубликовал видео, на котором он кружит на пляже в танце с милой девушкой под песню группы "Иванушки International" "Тучи".

Подпись к видео всё объясняла.

"Дочь и лето", — подписал трогательные кадры режиссёр.

Режиссёр души не чает в своей наследнице, рождённой от актрисы Дарьи Мороз. Его признания в любви к девочке нередко становятся поводом для интригующих новостных заголовков, которые привлекают внимание Ксении Собчак.

Журналистка ранее признавалась, что купилась н один из таких "отбитых" заголовков, в котором сообщалось, что Богомолов представил свою новую девушку. В отместку Ксения разместила снимок своего сына Платона, которого представила как любимого мужчину.