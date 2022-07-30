Режиссёр Константин Богомолов исполнил красивый танец с миниатюрной светловолосой девушкой. Ксения Собчак, вероятно, опять узнает о танце мужа из новостей.
Богомолов опубликовал видео, на котором он кружит на пляже в танце с милой девушкой под песню группы "Иванушки International" "Тучи".
Подпись к видео всё объясняла.
"Дочь и лето", — подписал трогательные кадры режиссёр.
Режиссёр души не чает в своей наследнице, рождённой от актрисы Дарьи Мороз. Его признания в любви к девочке нередко становятся поводом для интригующих новостных заголовков, которые привлекают внимание Ксении Собчак.
Журналистка ранее признавалась, что купилась н один из таких "отбитых" заголовков, в котором сообщалось, что Богомолов представил свою новую девушку. В отместку Ксения разместила снимок своего сына Платона, которого представила как любимого мужчину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.