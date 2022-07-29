В Омской области на отдельных вакансиях предлагают от 200 до 500 тысяч рублей

В Омской области соискателям предлагают вакансии, уровень зарплат на которых достигает несколько сотен тысяч рублей в месяц.

Как уточняет gorod55.ru, одну из самых высоких зарплат на этой неделе в Омске — 240 тысяч рублей — предлагают сотруднику парома, курсирующего по маршруту "Салехард-Приобье".

Это, кстати, не единственная вакансия в этой области в Омске: с зарплатой в 200 тысяч рублей можно устроиться капитаном судна или капитаном-механиком.

Лидером в плане зарплаты на этой неделе стала вакансия главы филиала ремонтно-строительной компании, которому придётся организовывать работу представительства "с нуля". Зато его зарплата на первых порах будет составлять не менее 500 тысяч рублей, а через полгода вырастет до 1 миллиона. На вакансию могут претендовать предприниматели и менеджеры с опытом управления.