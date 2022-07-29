Выяснилось, что погибшие при переходе через улицу под колёсами автомобиля мать и сын являются гражданами Узбекистана.
В Уфе 27 июля в ДТП погибла 39-летняя гражданка Узбекистана и её 4-летний сын.
На пешеходном переходе на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской автомобиль марки Nissan Juke сбил маму с ребёнком, которые пересекали дорогу по всем правилам дорожного движения на зелёный свет.
Как сообщает mkset.ru, сотрудники МВД выяснили, что за рулём сидела 28-летняя молодая мама, которая отвлеклась чтобы покормить своего ребёнка. От полученных травм пешеходы скончались на месте.
На виновницу ДПТ завели уголовное дело, пока она находится на подписке о невыезде.
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