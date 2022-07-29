Метеоролог Шувалов о погоде в Москве на выходных: "Отдыхаем от жары"

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на выходных.

Эксперт уверен, что в выходные в столичном регионе ожидается "трёхдневный отдых от жары".

Ранее заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах наступления аномальной жары.

"Температура в субботу — +23…+25 °С, в воскресенье — +24…+26 °С, и никакой речи о тридцатиградусной жаре. Приятные кучевые облака в небе, никакого намёка на дождь", — цитирует слова специалиста RT.

Он спрогнозировал, что с начала августа столбик термометра снова пойдёт вверх.

"Мы попадаем в более тёплую часть антициклона, осадков не предвидится, но температура начнёт повышаться, а пока — отдыхаем от жары", — заключил Шувалов.