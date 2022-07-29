Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на выходных.
Эксперт уверен, что в выходные в столичном регионе ожидается "трёхдневный отдых от жары".
Ранее заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах наступления аномальной жары.
"Температура в субботу — +23…+25 °С, в воскресенье — +24…+26 °С, и никакой речи о тридцатиградусной жаре. Приятные кучевые облака в небе, никакого намёка на дождь", — цитирует слова специалиста RT.
Он спрогнозировал, что с начала августа столбик термометра снова пойдёт вверх.
"Мы попадаем в более тёплую часть антициклона, осадков не предвидится, но температура начнёт повышаться, а пока — отдыхаем от жары", — заключил Шувалов.
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