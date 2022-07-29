Испания отказывается от галстуков для сокращения работы кондиционеров

"На мне нет галстука, - сказал в пятницу председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая перед журналистами. - Это означает, что мы все также можем экономить с энергетической точки зрения".
Санчес заявил, что попросил министров и чиновников последовать его примеру. Также он попросил "частный сектор, если они еще не сделали этого, когда в этом нет необходимости, не использовать галстук".
Европейские схемы экономии электроэнергии из-за введенных по просьбе США экономиечских санкций становятся все экзотичнее.
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