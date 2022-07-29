Филиппа Киркорова выдворили из Молдавии: развернули прямо в аэропорту

Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию. Попытка певца посетить страну Юго-Восточной Европы закончилась бесславным выдворением артиста из страны.

Вчера ночью король российской эстрады прибыл частным рейсом в аэропорт Кишинёва, но на приграничном контроле Киркорова задержали. В полиции Молдавии объявили, что певец нарушил условия разрешения на пересечение государственной границы.

Артиста в Молдавию пригласила группа адвокатов депутата Марины Таубер, которая является фигурантом дела о незаконном финансировании.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв похвалил Филиппа Киркорова, который не побоялся разрушить отношения с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным ради того, чтобы встать на нужную позицию.