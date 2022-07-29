Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала в интервью Pravda.Ru о том, какие ошибки люди чаще всего совершают на первом свидании.
По её словам, самая главная ошибка — разговор о проблемах. Как пояснила специалист, иногда женщины начинают рассказывать мужчинам о трудностях, которые существуют в их жизни, желая почувствовать себя "маленькими девочками". Она порекомендовала избегать такого сценария на первом свидании.
"Если женщина говорит, что у неё проблемы со здоровьем или плохие отношения с мамой, а мужчина жалуется, что у него не получается вести бизнес, то люди понимают: нам точно не по пути", — сказала Метелина.
Вторая проблема на первом свидании — неухоженный внешний вид. Психолог порекомендовала максимально привести себя в порядок перед встречей с потенциальным партнёром.
Третья ошибка — установка долженствования, когда девушка или молодой человек приходят с позицией "ты мне должен". Она отметила, что стороны не обязаны развлекать и удивлять друг друга на первом свидании.
"Вот этот посыл "давай, удиви меня, детка", конечно, разрушает весь флёр первого свидания, поэтому надо всё-таки постараться выглядеть достойно, делиться положительными моментами, интересоваться человеком", — заключила психолог.
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