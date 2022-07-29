Специалисты Роспорбернадзора вместе с природозащитниками после сообщений о массовой гибели рыбы в реках Башкирии провели осмотр подозрительной территории, рядом с которой располагаются площади молочной фермы "Урожай".
Как пишет mkset.ru, всё началось, когда в реке Узень возле деревни Александровка было найдено много погибшей рыбы. Сведения об экологической катастрофе поступили в Южно-Уральское управление Роспотребнадзора, которые и начали своё расследование.
Эксперты природоохранной организации при поддержке волонтёров провели осмотр рек Узень и Сокат, которая в неё впадает. В результате исследования возле реки были найдены отходы животноводства. Сейчас специалистам предстоит выявить, насколько они опасны. После анализа взятых проб данные будут переданы в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру.
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