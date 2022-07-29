Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему не желает возвращаться в Россию. Его доводы совпали с мнением Максима Галкина.
В Youtube-шоу "Гвозди" Макаревич объяснил, что не видит смысла приезжать в Россию. Музыкант отметил, что не считает себя эмигрантом, так как обосновался за рубежом задолго до начала спецоперация на Украине.
Макаревич заверил, что в его решении эмигрировать не было никаких политических смыслов.
"Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно", — высказался 68-летний артист.
Солист "Машины времени" напомнил, что все его выступления в России были отменены, но при этом его ждут на концертных площадках по всему миру.
Похожий довод привёл Максим Галкин, отвечая на вопросы подписчиков о причинах отъезда из России.
"К сожалению, мне власти не дают работать. А не работать я не могу — привык без дела не сидеть", — рассказал супруг Аллы Пугачёвой.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.