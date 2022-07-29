Макаревич о нежелании жить в России: "Никакой политики здесь не было"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему не желает возвращаться в Россию. Его доводы совпали с мнением Максима Галкина.

В Youtube-шоу "Гвозди" Макаревич объяснил, что не видит смысла приезжать в Россию. Музыкант отметил, что не считает себя эмигрантом, так как обосновался за рубежом задолго до начала спецоперация на Украине.

Макаревич заверил, что в его решении эмигрировать не было никаких политических смыслов.

"Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно", — высказался 68-летний артист.

Солист "Машины времени" напомнил, что все его выступления в России были отменены, но при этом его ждут на концертных площадках по всему миру.

Похожий довод привёл Максим Галкин, отвечая на вопросы подписчиков о причинах отъезда из России.

"К сожалению, мне власти не дают работать. А не работать я не могу — привык без дела не сидеть", — рассказал супруг Аллы Пугачёвой.