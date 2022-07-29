Психолог Рощин: измены в отношениях объясняются в первую очередь генетикой

Социальный психолог Алексей Рощин объяснил, почему партнёры, состоящие в отношениях, изменяют друг другу. По его словам, такое поведение объясняется прежде всего генетикой.

В интервью URA.RU специалист отметил, что антропологически оба пола не моногамны. Как пояснил психолог, природа сделала так, чтобы мужчины и женщины могли совокупляться с разными партнёрами.

"С точки зрения эволюции получается, что измены запрограммированы", — сказал Рощин.

Эксперт убеждён: основная причина измен — генетические настройки, направленные на продолжение рода и обеспечение хороших условий жизни.

Он добавил, что смысл измены, как правило, заключается в новых впечатлениях и поиске более успешного партнёра. Психолог подчеркнул: люди пытаются "пристроить свои гены" в лучшие руки, обеспечить потомству лучшие условия существования. Все эти запросы диктует не сам человек, а его инстинкты и генетика, указал Рощин.