Беженцы потребовали, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше

Можно начинать требовать, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше, так как почти каждый третий житель крупных польских городов — украинец. Об этом заявил блогер Игорь Исаев.

"В больших городах Польши мы уже можем бороться за то, чтобы украинский стал вторым официальным языком!", — написал он.

Пользователи социальных сетей не оценили предложение беженца и отметили, что поляки помогают переселенцам, но никогда не позволят "царствовать здесь, как у себя дома". Один из комментаторов назвал слова Исаева "отвратительным лицемерием".

"На Украине годами искореняли русский язык, хотя огромная часть населения была русского происхождения или русскоязычной, а здесь он требует каких-то привилегий", — отметил он.

Поляки подчеркнули, что уже "сыты досыта" возмущениями украинских беженцев и призвали их вернуться на родину.

"Вы покинули свою страну под предлогом военного конфликта и хотите украинизировать Польшу? Ни за что", — заявили пользователи Сети.