В Омской области нашли 55 номинантов на премию "Народный герой"

Экспертный совет премии Омской области "Народный герой" огласил имена номинантов. За почётное звание будут бороться медики, научные работники, волонтёры и спортсмены.

После публикации итогового шорт-листа премии официально стартовало народное голосование. В этом году представлены 11 номинаций: "Инициатива", "Благотворительность", "Инновация", "Интеллект", "Талант", "Патриотизм", "Юность", "Продвижение", "Профессионализм", "Самоотверженность" и "Спорт".

Оргкомитету пришлось обработать более 250 заявок, до финала добралось 216 номинантов, сообщает портал Om1.ru. Как рассказала член Экспертного совета, депутат Госдумы РФ Оксана Фадина, к выбору подходили требовательно и дотошно.

Голосование за "Народного героя" Омской области будет проходить всё лето, а 4 сентября на сцене Концертного зала Омской филармонии состоится торжественная церемония награждения победителей.