Отец Реввы рассорился с сыном из-за СВО: "Саша с Меладзе участвовал в сборище"

Отец Александра Реввы, уроженец Макеевки, рассказал о дружбе сына с Владимиром Зеленским. Родитель шоумена не желает общаться с наследником, выступающим против спецоперации на Украине.

Отец певца Владимир Ревва посетовал на то, что сын ни разу не выступил в ДНР, тогда как поддержать жителей Донбасса приезжал Григорий Лепс.

"Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят", — цитирует слова Реввы-старшего "КП".

Владимир Ревва объяснил, что окончательно порвал отношения с наследником после того, как тот открыто выступил против СВО.

"Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине", — сказал отец артиста.

Блогер Алёна Жигалова ранее рассказала, что Александр Ревва сбежал в Испанию после начала спецоперации.