Политолог о угрозе признания РФ страной-спонсором терроризма: "Не буди лихо"

Профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие наступят последствия в случае признания России страной-спонсором терроризма.

Рада обратилась к сенаторам США, чтобы признать РФ спонсором терроризма. Вашингтон принял данную резолюцию.

Анатолий Гагарин назвал это действо PR-акцией, так как, по его мнению, спонсором терроризма можно с успехом объявить и США.

"По Уставу ООН должно быть соответствующее количество голосов, чтобы ООН приняла такое решение, поэтому я думаю, что вряд ли эту инициативу поддержат другие члены ООН. Я даже могу предположить, что эти страны, поддерживающие такое предложение, окажутся в меньшинстве", — объяснил политолог.

Гагарин предполагает, что найдутся и другие государства, которые призовут признать США источником терроризма. С большой охотой, по мнению эксперта, на это пойдут страны, пострадавшие от агрессии США.

"Они тем самым откроют ящик Пандоры, содержимое которого их самих и которого их самих, так сказать, и поглотит. Содержимое этого ящика может вызвать совершено непредсказуемую реакцию для США. Поэтому, как говорят у нас в народе, не буди лихо, пока оно тихо", — выразил своё мнение профессор кафедры политических наук УрФУ.