На Украине священники подрались на похоронах военного: оружием послужил крест

На Украине православные священники сцепились на похоронах военнослужащего. В ход пошло "холодное оружие" в виде креста.

Конфликт с рукоприкладством между представителями Церкви произошёл в Винницкой области.

По данным местных журналистов, священнику УПЦ Московского патриархата пришлась не по душе речь священнослужителя Православной церкви Украины. Батюшка накинулся на своего коллегу, чтобы заставить его замолчать. Неприятеля он атаковал массивным крестом.

Пострадавший священник написал на нападавшего заявление в правоохранительные органы. По факту драки возбуждено уголовное дело.

Ранее обвинённая в дискредитации ВС РФ пенсионерка заявила, что её сдал священник.