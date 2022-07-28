Синоптик об угрозе повторения жары 2010 года: "Долгоиграющий тренд к потеплению"

Заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв в беседе с Pravda. Ru рассказал о причинах наступления аномальной жары.

Киктёв видит прямую взаимосвязь повышения средних температур с глобальным потеплением

"Эпизоды аномально жаркой погоды — одно из проявлений долгоиграющего тренда к потеплению, который наблюдается в разных частях земного шара. И когда речь идет о расчетах на такие сроки вперед, то это называется не прогнозом, а сценарными оценками, потому что здесь есть много влияющих факторов, в том числе деятельность человека. Эти сценарные оценки на десятки лет вперед показывают, что продолжительность и интенсивность волн тепла в большинстве районов земного шара имеют тенденцию к росту", — рассказал эксперт.

Он отметил, что данный тренд проявляется в среднем в масштабах десятилетий. В некоторые периоды, однако, по словам специалиста, можно наблюдать отскоки назад, когда год выдаётся холодным.

Киктёв оценил возможность повторения жаркого лета 2010 года. Специалист отметил, что прогнозировать такие события затруднительно.

"На такие сроки прогноз не делается. Это оценки вероятностные, то есть это может выстрелить в самых разных местах", — объяснил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предсказали установление опасной сильной жары.