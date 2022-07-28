Сервис о здоровье Budu провел интернет-опрос, в рамках которого онлайн-анкетирование прошли 1502 респондентов в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что 40% жителей Москвы ожидают, что ковидные ограничения введут вновь, сообщают "Вести Подмосковья".
Помимо этого, 42% опрошенных не ожидают введения обязательных мер безопасности. Стало известно и отношение москвичей к введению подобных мер: 65% — "резко отрицательно"(44%) и "скорее отрицательно"(21%), 20% — "скорее положительно"(12%) и "абсолютно положительно"(8%), 15% опрошенных ответили, что им безразлично наличие или отсутствие антиковидных мер.
Респонденты, негативно отнёсшиеся к возможному введению ковидных ограничений рассказали, что именно им не нравится:
По данным "Стопкоронавирус.рф" на 28 июля за сутки заразилось 11 515 человек.
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