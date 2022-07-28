Какие праздники чаще всего заканчиваются вызовом "скорой помощи"

Фельдшер скорой помощи Мария Куклева в беседе с Pravda.Ru рассказала, в какие праздники люди чаще всего обращаются в скорую помощь.

Сотрудница "неотложки" объяснила, что звонки в скорую помощь поступают часто в праздничные дни, новогодние и майские праздники. В эти дни закрыты поликлиники, а людям нужен больничный лист.

К медикам, по словам фельдшера, чаще обращаются после праздников, когда "все возлияния" уже заканчиваются, на третий-четвертый день. Отдельная история — с людьми, страдающими сердечными заболеваниями.

"Тогда очень много вызывает людей с проблемой хронического алкоголизма и хронической интоксикацией. На самом деле я особенной разницы в количестве госпитализаций у сердечников не заметила. Неважно, праздник или не праздники, сердце не выбирает, праздники или не праздники", — рассказала Куклева.

Медик рассказала, что плохая эпидемиологическая обстановка поспособствовала тому, что очень многие хронические больные боялись обращаться за скорой помощью, ходить в поликлиники из-за страха заболеть COVID-19 и ухудшить свое общее состояние.

Фельдшер отмечает, что зачастую поликлиники не справляются с наплывом людей.

"Не может амбулаторное звено справиться с ОРВИ и со всем хроническими заболеваниями. Потому что просто колоссальная нагрузка на участковую службу, на скорую помощь, и, в итоге, вызывают уже нас, для того, чтобы мы сняли кардиограмму, посмотрели, а не ухудшилось ли состояние, вызывают нас, чтобы мы скорректировали лечение, чего скорая помощь не делает вообще никогда", — объяснила Куклева.

Медик объяснила, какое время года для скорой помощи является самым напряжённым.

"Для скорой помощи самое напряжённое время — с сентября и до середины мая. Где-то с середины мая просто падает количество вызовов, люди начинают уезжать на дачи. Это мы про город говорить. Я предполагаю, что где-то в регионах возрастает, наоборот, нагрузка, например, в дачных массивах вызывают всё равно скорую помощь, они же не остаются там без помощи. А у нас нагрузка падает", — рассказала сотрудник скорой помощи.