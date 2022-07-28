Мария Шукшина прокомментировала встречу Филиппа Киркорова с ранеными участниками спецоперации на Украине. Актриса сравнила певца с волком, который по ошибке попал в псарню.
Заслуженная артистка России опубликовала в своём микроблоге фрагмент видео, на котором Киркоров раздаёт презенты со своим автографом российским солдатам, лечащимся в госпитале.
"По прочтении последних новостей и просмотру некоторого видеоряда про Филиппа Бедросовича, на ум упорно приходит одна известная басня дедушки Крылова", — написала Шукшина.
Актриса привела текст басни под названием "Волк на псарне".
"Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,-
Пустился мой хитрец
В переговоры", — опубликовала актриса творение баснописца.
Ранее Ксения Собчак высмеяла Филиппа Киркорова, сиротливо стоящего с поклажей на остановке в Крыму. Журналистка прокомментировал злоключения Филиппа Бедросовича на юге РФ: "Это вам не в Италии пасту наматывать.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.