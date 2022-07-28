Мария Шукшина о Киркорове: "Волк сидит, прижавшись в угол задом"

Мария Шукшина прокомментировала встречу Филиппа Киркорова с ранеными участниками спецоперации на Украине. Актриса сравнила певца с волком, который по ошибке попал в псарню.

Заслуженная артистка России опубликовала в своём микроблоге фрагмент видео, на котором Киркоров раздаёт презенты со своим автографом российским солдатам, лечащимся в госпитале.

"По прочтении последних новостей и просмотру некоторого видеоряда про Филиппа Бедросовича, на ум упорно приходит одна известная басня дедушки Крылова", — написала Шукшина.

Актриса привела текст басни под названием "Волк на псарне".

"Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.

Зубами щелкая и ощетиня шерсть,

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;

Но, видя то, что тут не перед стадом

И что приходит, наконец,

Ему расчесться за овец,-

Пустился мой хитрец

В переговоры", — опубликовала актриса творение баснописца.

Ранее Ксения Собчак высмеяла Филиппа Киркорова, сиротливо стоящего с поклажей на остановке в Крыму. Журналистка прокомментировал злоключения Филиппа Бедросовича на юге РФ: "Это вам не в Италии пасту наматывать.