В Москве с многоквартирного дома сняли таблички с именами жертв репрессий

С дома на 3-ей Тверской-Ямской сняли таблички с фамилиями граждан, которые ранее жили в МКД, а потом подверглись репрессиям.

По информации "Осторожно Media", местный активист стал призывать избавиться от памятных табличек, так как на них якобы значились имена "чекистов и врагов народа".

Его призывы в конце концов были услышаны. Таблички демонтировал работник в форме ЖЭКа. Судьба списков на стене соседнего дома на 4-ой Ямской-Тверской таблички пока неизвестна.

Согласно информации "Мемориала*", 21 житель этих домов-близнецов стали жертвами репрессий в 30-х годах. Москвичи были расстреляны как "троцкисты", "контрреволюционеры-террористы" или "шпионы".

С 2016 года в столице разместили на домах 16 табличек с именами репрессированных граждан.

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*Министерством юстиции РФ внесён в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.