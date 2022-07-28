С дома на 3-ей Тверской-Ямской сняли таблички с фамилиями граждан, которые ранее жили в МКД, а потом подверглись репрессиям.
По информации "Осторожно Media", местный активист стал призывать избавиться от памятных табличек, так как на них якобы значились имена "чекистов и врагов народа".
Его призывы в конце концов были услышаны. Таблички демонтировал работник в форме ЖЭКа. Судьба списков на стене соседнего дома на 4-ой Ямской-Тверской таблички пока неизвестна.
Согласно информации "Мемориала*", 21 житель этих домов-близнецов стали жертвами репрессий в 30-х годах. Москвичи были расстреляны как "троцкисты", "контрреволюционеры-террористы" или "шпионы".
С 2016 года в столице разместили на домах 16 табличек с именами репрессированных граждан.
Ранее сообщалось, что русская молодёжь Эстонии готова к протестам против сноса советских мемориалов
*Министерством юстиции РФ внесён в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.