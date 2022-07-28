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Внук Шуфутинского эмигрировал в Израиль: "Пусть отсохнет десница моя"

Общество

Внук Михаила Шуфутинского принял решение репатриироваться в Израиль.

Внук Шуфутинского эмигрировал в Израиль: "Пусть отсохнет десница моя"

Внук исполнителя хита "Третье сентября" родился в семье афроамериканки и сына советских евреев. Молодой человек по имени Вестсайд Грэйви, прошивший большую часть жизни в США, выступает в стиле рэп. На его правой руке набита татуировка на иврите "Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя".

Во многих своих композиция наследник Шуфутинского протестует против антиизраильского движения BDS и антисемитизма. Иногда он выходит на сцену в бело-голубой куфие с магендавидом.

Вестсайд решил эмигрировать из США в Израиль, так как хотел чувствовать себя "частью истории". Кроме того, ему надоело, что в синагогах США его одолевали вопросами, чего он там забыл. Парень пожаловался, что в американской школе его травили не как чернокожего, а как еврея.

В конце прошлого года Михаилу Шуфутинскому закрыли путь на Украину с концертами.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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