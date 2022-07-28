Соцсеть "Одноклассники" презентовала обновление в интерфейсе мобильных приложений. Теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя.
По словам разработчиков, алгоритмы анализируют предпочтения россиян, учитывая активность в разных сервисах, а затем показывают в меню самые часто используемые из них.
Помимо этого, "Одноклассники" определили важные для всех пользователей разделы, занимающие первую строчку меню:
Во второй строке разделы будут адаптироваться под интересы конкретного пользователя.
"Один из ключевых современных трендов интерфейсов — не строить разветвлённую и сложную структуру, а сразу предлагать то, за чем человек заходит в приложение", — прокомментировал руководитель соцсети Антон Федчин.
Новые функции уже доступны в приложениях "Одноклассники" на Android и iOS после установки версии 22.2.28.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.