Угольщики Хакасии пожаловались Путину на угрозу массовой безработицы

Жители Хакасии обратились к Владимиру Путину. В своём письме граждане пожаловались на то, что из-за ограничения вывоза угля из республики они могут остаться без работы.

Под обращением к президенту РФ поставили свои подписи более трёх тысяч жителей республики.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции в отношении Москвы. Чиновники запретили импорт золота, угля и нефти из России.

По информации издания newkhakasiya.online, угольщики рассказали о том, что в Хакасии ограничили отгрузку угля до 1,6 миллиона тонн. Они напомнили лидеру РФ о том, что ранее им было обещано, что из Хакасии будут вывозить 8,6 миллиона тонн ископаемого топлива.

Население республики, работающее в угольной отрасли, считает, что в ситуации виноват губернатор Хакасии Валентин Коновалов, так как он якобы не в силах отстоять интересы республики.