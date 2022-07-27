В Ростовской области зарегистрировано пять новых случаев лихорадки Ку за неделю

По информации Роспотребнадзора, в Ростовской области за одну неделю зафиксировано пять новых случаев заболеваемости лихорадкой Ку.

Как пишет rostovgazeta.ru, при заражении лихорадкой Ку, по-другому называемой коксиеллезом, у больного резко поднимается температура до 40 градусов. Высокая температура может не спадать в течение трёх недель

Ощущение заболевшего напоминают те, которые бывают при гриппе. Лечение этого заболевания длительное, под наблюдением врачей придётся находиться не менее трёх месяцев, а в некоторых случаях — до двух лет.

Всего на момент 26 июля в Ростовской области было выявлено 25 случаев лихорадки Ку, причём пять из них обнаружились только за последнюю неделю. Лидер по заболеваемости — Сальский район, где проживает 16 заразившихся. Помимо него, в Целинском и Ремонтненском районах также были зафиксированы случаи лихорадки Ку.

Люди заражаются лихорадкой Ку при укусах клещей. Вообще в начала 2022 года с укусами клещей к медикам обратилось более 3,6 тысяч жителей региона.