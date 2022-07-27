Галкин высмеял слова Павла Астахова о пользе телесных наказаний

Экс-уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Павел Астахов заявил, что Максима Галкина мало пороли в детстве. Шоумен язвительно ответил юристу.

Астахов объяснил, что отец-генерал Галкина мало применял к будущему артисту телесные наказания. По мнению адвоката именно это испортило Максима. При этом государственный деятель считает, что супруг Аллы Пугачёвой обязательно будет сожалеть о своём поведении.

Галкину показалось забавным именно то, что Павел Астахов долгое время стоял на страже прав детей.

"Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении семи лет был уполномоченным по правам ребёнка при президенте России", — написал Галкин в своём микроблоге.

Ранее Галкин показал подписчикам огород с огурцами и кабачками в Латвии.