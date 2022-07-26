"ЯRUS" отметил планку в шесть миллионов пользователей красочным перфомансом

Вечером воскресенья, 24 июля, новая социальная сеть "ЯRUS" отметила шестимиллионного пользователя красочным салютом в своих фирменных цветах. Мероприятие прошло рядом с петербургским парком 300-летия, в котором в это время проходил фестиваль VK-Fest.

Фейерверк длился целых пять минут, а в небо было выпущено двести пятьдесят ярких залпов.

"Для нас число в шесть миллионов пользователей — это существенное достижение. Только за последние полгода количество скачавших наше приложение увеличилось кратно. И мы решили отметить это событие ярким перфомансом. Так родилась идея с баннером и салютом", — поделился директор по продукту "ЯRUS" Иван Добровольский.

Перед этим в небо подняли брендированный баннер с логотипом "ЯRUS", а команда молодых девушек устроила на входе в парк танцевальный флешмоб.

"Мы хотели показать, что наш проект — молодой, яркий и динамичный. Он адаптируется под любого пользователя и учитывает интересы своей аудитории", — добавил Добровольский.

ЯRUS — это бесплатное мобильное приложение, в котором можно разделять потоки информации по разному типу контента, монетизировать свою творческую деятельность, слушать музыку независимых музыкантов, общаться и находить интересных людей. Приложение доступно в

Google Play,

App Store,

Nash Store,

RuStore.