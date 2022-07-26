Лисицын об изменениях закона об оружии: охотники смогут "обмениваться" ружьями

Согласно новым изменениям в законе о владении оружием, иностранные охотники смогут брать ружья в прокат, а россияне "обмениваться" ими при необходимости. По словам главного редактора интернет-портала "Охотники.ру" Александра Лисицына, такая либерализация в этой сфере — нормальное явление.

Как подчеркнул Лисицын, для иностранцев-охотников упростили задачу: провозить оружие через границу процесс трудоёмкий.

"Внесённые изменения — это результат давней работы. Всё основывалось на том, что иностранные охотники, которые приезжают в Россию, не должны ввозить своё оружие, потому что это бюрократически сложный процесс, а брать здесь оружие в аренду. Так делается во всём мире", — пояснил эксперт Радио 1.

Как подчеркнул Лисицын, все основные требования законодательства в сфере владения оружием сохранили и никаких брешей в нём нет.

"Возраст человека, берущего в аренду оружие, должен быть не менее 18 лет. У него должен быть охотничий билет и специально полученное разрешение на аренду оружия. Получить его можно будет в органах Росгвардии, и перед получением человеку придётся пройти медкомиссии", — резюмировал эксперт.

Что же касается иностранцев, то они могут взять ружьё только у официального охотпользователя.