Панин об отказе давать интервью Собчак: "Меня подловить невозможно"

Актёр Алексей Панин рассказал, почему он не соглашается давать интервью Ксении Собчак и Юрию Дудю*.

Панин рассказал, что посмотрел интервью Ксении Собчак с каким-то неизвестным ему человеком, а подписчики стали спрашивать его, почему он до сих пор не побеседовал с журналисткой.

Панин объяснил, что доверяет только Дмитрию Гордону**.

"Ксения Собчак и Дудь они же всё время пытаются подлавливать людей на каких-то каверзных вопросах, а меня подловить невозможно, потому что я Алексей Панин, поэтому я не даю им интервью", — объяснил артист.

Ранее Панин рассказал, что после съёмок в Москве лишился переднего зуба.

* включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.