Садальский нарядился в украинца и заявил, что Киев — мать городов русских

Станислав Садальский прокомментировал идею переименовать Киевский вокзал в Брянский. Артист считает, что автор данной инициативы — изменник Родины.

В микроблоге звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" появился снимок, на котором Садальский позирует в традиционном украинском наряде с красными шароварами и вышиванкой.

Артист высказался по поводу призыва депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова переименовать Киевский вокзал в Брянский.

"Про котлеты по Киевски и Киевский торт забыл…", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский объяснил, что не стоит брать пример с украинцев, которые после начала спецоперации на Украине спешно переименовывают всё. что им могло бы напомнить о России и СССР.

70-летний актёр уверен, что менять название вокзала бессмысленно, так как его старое название вернут спустя какое-то время.

"Глупо всё это. А "Киевский" — звучит очень красиво! И к сведенью дремучих, как тундра депутатов — Киев — мать городов русских! Пусть остается Киевским… Идиотизм какой-то. Над ними смеемся. что они всё русское переименовывают, а теперь нам предлагается уподобиться этому", — поделился своим мнением Садальский.

Актёр заподозрил автора идеи в провокации и измене Родине.

"Потому что подрывает авторитет нашего Президента и не верит в обещание Путина о том, что Киев будет денацифицирован и станет "нашим"", — объяснил Станислав Юрьевич.

Ранее Мария Шукшина поддержала идею переименовать Волгоград в Сталинград.