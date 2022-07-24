Нетребко о протесте в Германии против её концерта: "Забью гол в другом месте"

Выступление Анны Нетребко в Германии было омрачено протестной акцией, которую устроили активисты перед концертным залом, где выступала оперная дива.

Участники протестной акции требовали, чтобы Нетребко дала благотворительные концерты на Украине.

Певица опубликовала видео в социальных сетях со своего выступления и сопроводила кадры комментарием.

Звезда оперной сцены обратила внимание подписчиков на то, что недовольных её выступлением людей было около трёх десятков человек, тогда как овациями в зале её встречали три тысячи человек.

"А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был… А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург", — обратилась к поклонником народная артистка России.

Ранее Нетребко дала интервью западным СМИ. Материал вышел в зарубежной прессе под заголовком: "Россия, чего ты от меня хочешь!".