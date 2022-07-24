В окружении патриарха Кирилла подтвердили информацию о его болезни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог посетить Смоленскую митрополию, так как медики настоятельно рекомендовали ему отказаться от поездки. Болезнь заставила главу РПЦ воздержаться от переездов.

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) во время проповеди в городе Гагарин рассказал о недуге 75-летнего патриарха Кирилла.

Дионисий объяснил, что планы патриарха нарушила сезонная простуда. Митрополит заверил, что болезнь у патриарха "не тяжелая", а глава РПЦ "просил не переживать о нём сильно".

Ранее протодиакон Андрей Кураев рассказал о падении патриарха Кирилла в храме Новороссийска.