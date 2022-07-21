Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Галкин упрекнул сторонников власти: "У всех лагерно-гопнический лексикон"
Боевики ВСУ в российской форме грабят дома в Славянске
Депутат Новосибирска предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ
Военкор Коц показал идеальный манёвр русского Су-25 на Украине
Собчак о скандале в Екатеринбурге: "Оскорбление чувств верующих в Ельцина"
Офицеры ВСУ забили украинского солдата до смерти
Симоньян устроила восточные танцы на закрытой вечеринке Авраама Руссо
Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанскому НПЗ
Французский экономист Руж: ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года

Суд не смог поставить точку в деле хирурга о дискредитации ВС РФ

Общество

Елецкий районный суд не сумел в один один вынести решение по делу хирурга Виктора Павленко, который выкрикнул на корпоративе в честь Дня медика: "Слава Украине!".

Суд не смог поставить точку в деле хирурга о дискредитации ВС РФ

Празднование профессионального праздника для заведующего хирургическим отделением города Ельца закончилось крупными неприятностями. Медик имел неосторожность громко высказаться в поддержку Украины. Такие крамольные речи не ускользнули от слуха людей из другой компании, которые присутствовали неподалёку.

66-летнего врача вскоре лишили должности и задержали, чтобы судить.

Медик уверял на суде, что слова вырвались из его уст под воздействием алкоголя, а сам он является активным сторонником проведения спецоперации на Украине. Павленко поведал, что участвовал в автопробеге в её поддержку и в сборе средств в помощь жителям Донбасса.

Нашлись, однако, свидетели, которые заявили, что Павленко негативно отзывался о российской армии. Павленко же заявил, что вовсе не знаком с людьми, которые свидетельствуют против него.

Адвокат подсудимого обратил внимание судьи на то, что показания свидетелей, записанные на бумаге, совпадают друг с другом слово в слово, вплоть до знаков препинания. По этой причине защитник предположил, что свидетельства были записаны под диктовку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Воздушно-космические силы России поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Силовые структуры
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Силовые структуры
После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов
Мир. Новости мира
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Любовь Степушова Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР Любовь Степушова Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов Людмила Черткова Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное Людмила Черткова
Силовые структуры
Подоляка: сокрушительный удар ВС РФ сорвал контрнаступление ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
Выстрел в голову Украине: США намерены конфисковать замороженные активы РФ
Кнутов сообщил, почему у ВСУ не кончается артиллерия: ремонтная база отлажена
Силовые структуры
Кнутов сообщил, почему у ВСУ не кончается артиллерия: ремонтная база отлажена
Последние материалы
Депутат Новосибирска предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ
Военкор Коц показал идеальный манёвр русского Су-25 на Украине
Собчак о скандале в Екатеринбурге: "Оскорбление чувств верующих в Ельцина"
Офицеры ВСУ забили украинского солдата до смерти
Симоньян устроила восточные танцы на закрытой вечеринке Авраама Руссо
Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанскому НПЗ
Французский экономист Руж: ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года
На Украине ликвидирован наёмник из Колумбии Камило Маркес
Лукашенко признался, что с территории Белоруссии были нанесены удары по Украине
Ядерщик: атака на Запорожскую АЭС могла оставить без электричества пол-Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников