Суд не смог поставить точку в деле хирурга о дискредитации ВС РФ

Елецкий районный суд не сумел в один один вынести решение по делу хирурга Виктора Павленко, который выкрикнул на корпоративе в честь Дня медика: "Слава Украине!".

Празднование профессионального праздника для заведующего хирургическим отделением города Ельца закончилось крупными неприятностями. Медик имел неосторожность громко высказаться в поддержку Украины. Такие крамольные речи не ускользнули от слуха людей из другой компании, которые присутствовали неподалёку.

66-летнего врача вскоре лишили должности и задержали, чтобы судить.

Медик уверял на суде, что слова вырвались из его уст под воздействием алкоголя, а сам он является активным сторонником проведения спецоперации на Украине. Павленко поведал, что участвовал в автопробеге в её поддержку и в сборе средств в помощь жителям Донбасса.

Нашлись, однако, свидетели, которые заявили, что Павленко негативно отзывался о российской армии. Павленко же заявил, что вовсе не знаком с людьми, которые свидетельствуют против него.

Адвокат подсудимого обратил внимание судьи на то, что показания свидетелей, записанные на бумаге, совпадают друг с другом слово в слово, вплоть до знаков препинания. По этой причине защитник предположил, что свидетельства были записаны под диктовку.