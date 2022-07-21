Галкин упрекнул сторонников власти: "У всех лагерно-гопнический лексикон"

На Максима Галкина вылилась волна негатива в социальных сетях. Шоумен терпеливо и вежливо ответил на яростные обвинения подписчиков.

Супруг Аллы Пугачёвой надолго закрывал комментарии в своём микроблоге, однако теперь дал интернет-пользователям высказаться. Более того, шоумен принялся отвечать на претензии в свой адрес.

"Максим, а домой в Россию сыкотно?" — спросили артиста фолловеры. "Господи твоя воля, что ж у вас поборников власти, у всех как на подбор лагерно-гопнический лексикон? Если Вы имеете ввиду, не страшно ли мне, то отвечу нет, не страшно, но, к сожалению, мне власти не дают работать. А не работать я не могу — привык без дела не сидеть", — объяснил пародист.

Несколько раз Галкин обращал внимание на то, что у его собеседников имеются проблемы с русским языком.

"Теперь колеси, чтоб заработать на жизнь", — злорадствовали в Сети. "Да мне от дома до Останкино, было как от Тель-Авива до Хайфы", — ответил Максим.

Ранее супруг Примадонны объяснил, что не может два с половиной часа говорить, что Россия плохая и тем самым вызывать хохот зрителей в зале.